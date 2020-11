Juventus in ansia: problema muscolare per Rabiot in Nazionale

Adrien Rabiot ha riportato un problema muscolare durante l’ultimo allenamento con la Francia. Nelle prossime ore gli esami per stabilire l’entità.

Potrebbero esserci brutte notizie per la in arrivo direttamente dal ritiro della . Adrien Rabiot infatti, ha accusato un infortunio muscolare la cui entità è ancora da valutare.

Il centrocampista bianconero si è fermato nel corso dell’ultima seduta di allenamento e non sarà quindi a disposizione di Didier Deschamps per l’amichevole in programma questa sera a Saint-Denis contro la Finlandia.

Rabiot sarà sottoposto nelle prossime ore agli esami del caso che diranno quanto grave è il problema (al momento pare che possa essere a disposizione dopo la sosta) e non è escluso che il giocatore possa anche lasciare il ritiro dei Blues per rientrare in anticipo a .

Adrien Rabiot è stato uno dei centrocampisti più utilizzati da Pirlo in questo inizio di stagione, visto che ha già totalizzato 380’ in campionato, ai quali vanno aggiunti altri 226’ in .