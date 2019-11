Juventus, idea Willian a parametro zero: Paratici aspetta segnali da Londra

La Juventus, sempre attenta alle occasioni di mercato, monitora la situazione di Willian. Il contratto col Chelsea scade a giugno 2020.

La ci prova ancora. Dopo aver piazzato diversi colpi a costo zero negli ultimi anni, infatti, i bianconeri adesso guarderebbero a Londra sponda .

L'obiettivo secondo 'Tuttosport' sarebbe Willian, brasiliano non più giovanissimo (31 anni compiuti lo scorso agosto) ma ancora in grado di spaccare le difese avversarie con le sue accelerazioni.

Willian, peraltro già compagno di Douglas Costa ai tempi dello , piace da tempo a Paratici che durante il recente viaggio a Londra avrebbe incontratto i vertici del Chelsea.

Il contratto di Willian con i Blues scadrà il prossimo giugno ma al momento non è escluso che le parti trovino un accordo per il rinnovo, anche se il Chelsea propone un solo anno mentre il brasiliano ne chiede almeno altri tre.

La Juventus quindi resta alla finestra pronta ad approfittare di un'eventuale rottura per portare Willian a . Ovviamente a costo zero.

Sempre tra i parametri zero inoltre Paratici guarda anche in casa dove in scadenza ci sono Meunier e Kurzawa: due terzini che farebbero sicuramente comodo a Sarri.