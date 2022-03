Juventus, i giocatori in scadenza nel 2022: c'è anche Cuadrado

"Non c'è solo il rinnovo di Dybala" ha ripetuto per settimane l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e in effetti, oltre all'argentino, sono ben quattro i giocatori della Juventus che vedranno scadere il proprio contratto con i bianconeri il prossimo 30 giugno.

Dopo aver definitivamente chiuso le porte alla Joya, quindi, la Juventus dovrà sedersi intorno a un tavolo per discutere anche il loro futuro. I quattro in scadenza sono Mattia Perin, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Federico Bernardeschi.

Al momento è difficile sbilanciarsi sul destino delle singole trattative, certamente però il caso Dybala ha lanciato un segnale chiaro. La Juventus non può e non vuole offrire ingaggi fuori dai parametri economici stabiliti in società.

La posizione più a rischio sembra quella di Federico Bernardeschi, che in questi anni non è mai riuscito a diventare un titolarissimo nonostante l'importante investimento compiuto su di lui per strapparlo alla Fiorentina nel 2017. Cuadrado invece è un punto fermo della Juventus e nonostante l'età non più giovanissima (34 anni a maggio) potrebbe rinnovare. Ma solo a determinate cifre.

De Sciglio come risaputo è da sempre un fedelissimo di Allegri, deve ancora compiere trent'anni e non ha un ingaggio da capogiro. Inoltre la sua duttilità tattica gioca sicuramente a favore di un rinnovo. Infine ecco il capitolo Perin, tornato alla base l'estate scorsa dopo il prestito al Genoa come vice di Szczesny. Anche in questo caso il futuro è tutto da scrivere.