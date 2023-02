Juventus-Fiorentina di fuoco per Vlahovic, scontro con gli ex compagni: "Stai zitto, tanto non la prendi"

Scintille in campo tra Vlahovic e gli ex compagni, battibecco con Ranieri e Biraghi: "Stai muto", "Non fare il fenomeno". Chiesa prende le sue difese.

Juventus-Fiorentina non è mai una partita come le altre, l'ennesima conferma si è avuta domenica scorsa quando non sono mancate le scintille. Protagonisti soprattutto i due grandi ex della gara: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Durante tutto il primo tempo entrambi sono spesso venuti a contatto con i difensori viola, che li hanno sottoposti a marcature asfissianti. Il tutto finché lo scontro non si è infuocato anche sul piano verbale. Come evidenziato dall'edizione di 'Bordo Cam' diffusa da DAZN, Vlahovic ha usato parole molto dure nei confronti di Luca Ranieri, ovvero il giocatore incaricato di tenerlo sotto controllo dal tecnico viola Italiano. " Parli? È tutta la partita e parla proprio lui, stai muto. Tanto non la prendi". Poco dopo è quindi stato Biraghi, capitano e terzino della Fiorentina, ad affrontare Vlahovic. " Dusan, non fare il fenomeno con me. Guardami in faccia ". Infine è entrato in scena anche l'altro ex della gara, Federico Chiesa, a rispondere a muso duro proprio a Biraghi. " Stai rompendo il cazzo". Scintille che comunque sono fortunatamente terminate al fischio finale, quando tra i giocatori in campo è tornata la calma nonostante il goal annullato proprio allo scadere a Castrovilli con l'ausilio del VAR. Scelti da Goal La Champions riparte con gli ottavi: il calendario

Milan-Tottenham: tv, streaming, formazioni

Champions League su Canale 5: le gare in tv e streaming

La Champions su Amazon: quali partite trasmette?

Guida TV: calcio in diretta TV e streaming