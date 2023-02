Juventus-Fiorentina, Cuadrado nemmeno in panchina: k.o. nonostante la convocazione

Il colombiano non prenderà parte a Juventus-Fiorentina a causa di una sindrome influenzale che lo ha reso out nonostante la convocazione.

Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Juan Cuadrado per Juventus-Fiorentina: inizialmente presente nell'elenco dei convocati, il colombiano non siederà nemmeno in panchina all'Allianz Stadium.

Come comunicato dalla società bianconera, l'ex della sfida non sarà a disposizione a causa di una sindrome influenzale: al suo posto, in qualità di esterno destro a tutta fascia, spazio per Mattia De Sciglio.

Cuadrado era comunque in forte dubbio già alla vigilia per colpa di una gastroenterite che, evidentemente, non è stata smaltita del tutto.

2023 decisamente complicato finora per il classe 1988, tra problemi ad un ginocchio e un affaticamento muscolare che lo hanno sottratto spesso e volentieri alle rotazioni di Allegri. Ora questo nuovo incidente di percorso.