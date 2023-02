Juventus in casa contro la Fiorentina: Allegri schiera Chiesa, Vlahovic e Di Maria. Italiano sceglie Jovic in attacco.

Juventus e Fiorentina si sfidano allo Stadium. I bianconeri arrivano dalla vittoria convincente per 3-0 a Salerno, mentre la squadra di Italiano ha perso in casa con il Bologna 2-1.

Sensazioni diverse per due squadre che hanno, per motivi diversi, bisogno di fare punti.

All'andata è finita 1-1 con gol di Milik e Kouamè. Oggi il polacco sarà assente per il lungo infortunio che lo terrà fuori almeno altri tre mesi, mentre l'ivoriano è disponibile, ma dovrebbe partire dalla panchina.

Allegri dovrebbe schierare un 3-4-3, mettendo in attacco i due ex Vlahovic e Chiesa insieme a Di Maria, a centrocampo Locatelli con Rabiot. Tutto confermato in difesa dove giocheranno Danilo, Bremer e Alex Sandro. Cuadrado in dubbio per una gastroenterite: tocca di nuovo a De Sciglio.

Italiano potrebbe mettere in campo un 4-2-3-1 ma perde Barak, al suo posto dietro uno tra Cabral e Jovic giocherà Bonaventura. A centrocampo Duncan con Amrabat. In difesa c'è Martinez Quarta.

Nei bianconeri, oltre a Milik, ancora assenti Pogba, Bonucci e Miretti e il lungodegente Kajo Jorge. Per la Fiorentina fuori gli squalificati Igor e Mandragora. Out anche Sottil, mentre recupera Castrovilli.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-FIORENTINA

JUVENTUS (3-4-3): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic, Chiesa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Amrabat; Gonzalez, Bonaventura, Saponara; Jovic.