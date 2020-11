Juventus-Ferencvaros, Uzuni segna ed esulta alla Cristiano Ronaldo

Myrto Uzuni, attaccante del Ferencvaros, segna alla Juventus ed imita l'ormai celebre esultanza di Cristiano Ronaldo.

Una serata da ricordare, a prescindere dall'epilogo. Myrto Uzuni si ritaglia il suo momento di gloria, sbloccando il risultato in -Ferencvaros.

L'attaccante albanese, al minuto 19, trova la via del goal portando clamorosamente in vantaggio la formazione ungherese: già questo è un evento che in pochi immaginavano, ma quanto compie Uzuni dopo la rete è ancor più un 'fuoriprogramma'.

La punta del Ferencvaros, infatti, per festeggiare la marcatura rifilata alla pensa bene di emulare l'avversario più temibile: Cristiano Ronaldo. Salto, piroetta e braccia larghe, proprio come fa il fuoriclasse portoghese.

Qualche minuto più tardi a rispondere al goal di Uzuni è proprio CR7, che a modo suo 'rimette a posto' il protagonista inatteso.