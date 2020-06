Juventus, non solo Arthur: visite mediche anche per Felix Correia

Giornata di visite mediche in casa Juventus. Oltre ad Arthur, si sottoporrà ad esami anche la giovane ala lusitana Felix Correia.

E’ una giornata densa di impegni, quella che si sta vivendo in casa . Se infatti tutti i riflettori sono puntanti su Arthur, c’è un altro giocatore che si prepara a svolgere le visite mediche che precederanno il suo approdo in bianconero: Felix Correia.

Si tratta di un giocatore ovviamente meno noto del centrocampista brasiliano in arrivo dal , ma sono in moltissimi a vedere in lui un grande prospetto per il futuro. Come riportato da Sky, il talento portoghese classe è già arrivato a per sottoporsi agli esami clinici del caso.

Nato nel 2001, è cresciuto calcisticamente nello Lisbona e nel 2019 si è trasferito al , club che successivamente l’ha prestato all’AZ. Nel corso di questa stagione vissuta in , Felix Correia ha militato nello Jong AZ, la squadra riserve del club di Alkmaar, con la quale ha esordito in Eerste Divisie (la seconda serie Olandese) lo scorso agosto ed ha complessivamente totalizzato 23 presenze in campionato condite da tre reti.

Ala destra che all’occorrenza può agire anche a sinistra, Felix Correia ha giocato in tutte le rappresentative giovanili lusitane fino all’U19. Veloce, potente e abile nel dribbling, in passato è stato accostato a molte big europee, prima di scegliere di Manchester City.

Come per Arthur, anche in questo caso quello che si appresta a chiudere la Juventus è uno scambio. Se Correia infatti approderà all’ombra della Mole, a fare il percorso inverso e a trasferirsi quindi al City sarà Pablo Moreno, talento spagnolo della Juventus U23.