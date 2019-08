Juventus, Dybala sfoglia la margherita: per il PSG è una seconda scelta

Considerato cedibile dalla Juventus, Dybala è ancora alla ricerca di sistemazione. Restano le opzioni Inter e PSG, ma sono complicate.

E’ considerato uno dei migliori giocatori al mondo, eppure ad oggi è ancora è ancora sul mercato alla ricerca di una squadra che punti su di lui. Il futuro di Paulo Dybala è ancora incerto e solo le prossime settimane diranno se ad attenderlo ci sarà una permanenza alla o una nuova esperienza altrove.

La realtà dei fatti dice che le opzioni per lui non sono moltissime. Certamente rispetto a Gonzalo Higuain, che quasi certamente resterà a , ha più mercato, ma se la è prontissima a cederlo, lui invece si vede ancora benissimo in bianconero e comunque per cambiare aria pretende un ingaggio da top player.

Tra le piste che si potrebbero battere ci sono quelle che portano all’ e al , ma in tutti e due i casi si tratta di percorsi non propriamente in discesa. I rapporti tra Juventus e meneghini rendono il discorso complicato, anche se tra le varie suggestioni di fine mercato c’è quella legata ad un possibile scambio con Icardi.

L’opzione preferita da Dybala potrebbe essere quella di un trasferimento a Parigi ma, come riportato da Repubblica, per il PSG l’argentino è una seconda scelta. Il club transalpino punta infatti forte su Dembele, giocatore che potrebbe rientrare anche nella trattativa che potrebbe portare Neymar al Barcellona e quindi il reparto offensivo a disposizione di Tuchel sarebbe comunque da considerarsi al completo.

L’Inter potrebbe quindi trasformarsi nella destinazione più semplice da raggiungere, ma per la fumata bianca servirebbero troppi compromessi.