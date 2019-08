Neymar al Barcellona, il PSG chiede Dembele insieme a Coutinho

Il PSG valuta Neymar 222 milioni di euro, prezzo ritenuto eccessivo dal Barcellona. Francesi disposti allo scambio con Coutinho e Dembele.

Sono ore decisive per l'eventuale ritorno di Neymar al ma il non fa sconti e per cedere il brasiliano continua a chiedere la stessa cifra pagata due anni fa ai blaugrana, ovvero i 222 milioni di euro della clausola rescissoria.

Una richiesta questa ritenuta eccessiva dal Barcellona che valuta Neymar non più di 160 milioni di euro e avrebbe offerto in cambio Coutinho al PSG, più uno tra Rakitic e Vidal.

Lo stesso PSG però, come detto, pretenderebbe anche un conguaglio economico di circa 100 milioni a suo favore ma secondo 'Sport' sarebbe disposto a valutare anche un altro scambio: Neymar al Barcellona per Coutinho e Dembele.

L'esterno infatti piace moltissimo al club parigino, ma al momento il Barcellona non ha aperto alla sua cessione anche se non è escluso che venga sacrificato per arrivare a Neymar.

Anche perché a Barcellona adesso iniziano a temere il possibile inserimento del , dato che Florentino Perez preferirebbe Neymar a Paul Pogba.

Alla fine comunque, come sempre in questi casi, sarà decisiva la volontà del giocatore che invece continua a spingere per tornare al Barcellona. La telenovela continua, insomma.