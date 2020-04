Juventus, Douglas Costa e Pjanic di rientro: in Italia domenica

I due giocatori erano tornati dalle rispettive famiglie dopo lo scoppio del Coronavirus: secondo 'Sky' nelle prossime ore saranno di nuovo a Torino.

Sta per concludersi il soggiorno di Douglas Costa e Miralem Pjanic lontano dall' : i due giocatori erano tornati in e in Lussemburgo dalle famiglie dopo aver ricevuto l'ok per allontanarsi dall'epicentro del Coronavirus, individuabile in Lombardia e nelle zone limitrofe.

Come riportato da 'Sky Sport', il brasiliano e il bosniaco saranno nuovamente in Italia nelle prossime ore, presumibilmente nella giornata di domenica: poi dovranno osservare un periodo di quarantena quantificabile in 14 giorni, come da protocollo per chi proviene da un Paese estero.

Dal canto suo, la non si è mossa convocando i giocatori che torneranno di loro spontanea volontà, senza aver ricevuto una comunicazione a riguardo dalla società.

Altre squadre

Sia Douglas Costa che Pjanic erano già rimasti in isolamento subito dopo la notizia della positività di Daniele Rugani, primo calciatore della Juventus (e più in generale, in ) a risultare contagiato.

Il loro rientro avverrà in previsione di un ipotetico ritorno agli allenamenti che potrebbe avvenire il prossimo 4 maggio, sempre che i dati dei contagi continuino a regalare speranza in ottica ripresa.