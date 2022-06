La Juventus e De Sciglio avanti insieme: ufficiale il rinnovo fino al 2025

La Juventus ha annunciato il prolungamento del contratto di Mattia De Sciglio: il difensore si lega al club bianconero fino al 2025.

La notizia era nell’aria da diverse settimane ormai, adesso c’è però anche l’ufficialità: Mattia De Sciglio ha rinnovato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2025.

A confermarlo è stato lo stesso club bianconero attraverso il proprio sito ufficiale.

“La storia continua: Mattia De Sciglio e la Juve saranno insieme per altri 3 anni, fino al 30 giugno 2025”.

Approdato alla Juventus nel 2017, ha fatto la scorsa estate il suo ritorno all’ombra della Mole dopo una stagione vissuta in prestito in Francia al Lione.

Nel corso della stagione che si è da poco conclusa ha totalizzato 29 presenze complessive, delle quali 20 in campionato (condite da un goal segnato a inizio gennaio sul campo della Roma), quattro in Coppa Italia, quattro in Champions League ed una in Supercoppa Italiana.

De Sciglio, 29 anni, con la maglia della Juve ha vinto tre Scudetti, una Coppa Italia ed una Supercoppa Italiana.