Juventus, De Ligt ammette: "Sorpreso dal livello, sarà difficile essere titolare"

Matthijs De Ligt racconta i suoi primi giorni alla Juventus: "Sono sorpreso dal livello di tutti, in difesa siamo cinque e giocheranno solo due".

Dopo i primi giorni di per Matthijs De Ligt è già ora di fare un bilancio ed il difensore olandese, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' a Shanghai, ammette di essere rimasto sorpreso dai bianconeri.

A stupire De Ligt è la forza dei nuovi compagni e in particolare dei difensori.

"Ci sono molti giocatori di esperienza, quindi sono davvero felice. Sono sorpreso dal livello di tutti: sono tutti concentrati, nessuno svetta perché molti singoli sono forti. Ovviamente è difficile essere titolare con giocatori così forti, ma io farò il meglio".

Quando gli si chiede se la difesa della Juventus sia la più forte del mondo però De Ligt non si sbilancia.

"Onestamente non lo so, non ci ho mai pensato. Però abbiamo molti buoni giocatori e dobbiamo lottare tutti: giocheranno solo due su cinque".

L'olandese insomma predica umiltà ed a 'Tuttosport' respinge il possibile paragone con bandiere bianconere come Del Piero o Scirea.

"Sono appena arrivato qui alla Juventus, non penso alle leggende della e ai suoi mostri sacri. So che ci sono grandi aspettative nei miei confronti, ma non ci penso, cerco di vivere il momento e di lavorare per migliorare ogni giorno. E vediamo che succede...".

De Ligt infine ribadisce di non avere scelto la Juventus solo per Cristiano Ronaldo.