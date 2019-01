Juventus da Champions? Buffon: "A livello di squadra è la migliore"

Chiusa dopo diciassette anni la sua straordinaria avventura alla Juventus, Gianluigi Buffon a 40 anni ha scelto un’esperienza tutta nuova per ripartire e trovare nuovi stimoli. L’ex capitano bianconero infatti, ha deciso di legarsi al PSG, squadra che sta letteralmente dominando il campionato francese.

Buffon, parlando a Marca, ha raccontato i suoi primi mesi all’ombra della Torre Eiffel.

L’ex capitano e colonna della Nazionale Azzurra, ha svelato quali sono le differenze tra il calcio italiano e quello francese.

“Continuare ad imparare non è poi così complicato. Fino ad oggi ho vissuto un solo modo di concepire il calcio, il lavoro e lo sport. E’ stato un qualcosa di fondamentale per diventare ciò che sono. Quando lasci la Juve e l’Italia capisci che c’è un altro modo di approcciare lo sport. Questo è il PSG. Un monello molto professionale a livello organizzativo, che ha grandi obiettivi, ma nel quale si vive in maniera molto diversa. E’ una vita totalmente diversa da quella dell’Italia e questo ti fa capire che non c’è un solo modo per raggiungere un obiettivo. Conoscevo una strada ed ora ne conosco ance un’altra e la cosa mi rende migliore”.