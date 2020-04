Juventus a costo zero: Willian nel mirino

A caccia di giocatori da prendere senza spendere un centesimo per il cartellino. I vecchi e cari parametri zero, che soprattutto nella storia recente della hanno recitato una parte determinante.

L'ultima idea maturata dai bianconeri porta a Willian, tuttofare offensivo del , in scadenza di contratto con i Blues. Un'opzione tutt'ora viva, spalleggiata potenzialmente dalla volontà del brasiliano, che starebbe pensando di lasciare concretamente i Blues.

A Londra, tra i vari tecnici, il 31enne ex Donetsk ha avuto anche Maurizio Sarri, con il quale ha vinto un' . Stima reciproca, proprio come spiegato dallo stesso Willian intervistato da 'ESPN':

"Per me Sarri è un bravo allenatore. La sua idea tattica era molto interessante, gli piace il bel gioco e insiste sul possesso palla. Voglio ricordare che con lui abbiamo vinto un titolo molto importante come l'Europa League e che siamo arrivati davanti a altre squadre forti, piazzandoci terzi in Premier".