Juventus col PSG in totale emergenza: fuori anche McKennie e Danilo, rientra Locatelli

McKennie infortunato e Danilo squalificato, la Juventus si gioca l'accesso in Europa League con gli uomini contati. Ancora out Bremer e Vlahovic.

Gli ottavi di Champions League sono già andati ma la Juventus dovrà giocarsi il terzo posto che vale l'Europa League in totale emergenza. Contro il PSG infatti saranno undici i giocatori ai box per infortunio ai quali va aggiunto Danilo, squalificato. Una squadra intera, insomma. E che squadra.

Tra gli assenti figurano infatti Bremer, Paredes, Pogba e Di Maria ovvero quasi tutti gli acquisti dell'ultima sessione di calciomercato ma anche De Sciglio, McKennie, Aké, Chiesa e Vlahovic mentre Iling-Junior non ci sarebbe stato comunque perché non inserito in lista così come Kaio Jorge.

L'unica buona notizia per Allegri è il rientro di Manuel Locatelli, che ha saltato la trasferta di Lecce per motivi personali ma tornerà a disposizione in Champions League. Anche perché gli uomini a disposizione del tecnico sono veramente pochi.

Bonucci, Gatti, Rugani, Alex Sandro, Cuadrado, Miretti, Fagioli, Rabiot, Kostic, Milik, Kean più Soulè, Da Graca e Locatelli appunto per un totale di 14 giocatori di movimento più i portieri Szczesny, Perin, Pinsoglio e Garofani.

Un'emergenza quella della Juventus che peraltro rischia di protrarsi anche per il derby d'Italia contro l'Inter quando non è previsto il rientro di nessuno degli infortunati. Sperando che la situazione non si aggravi ulteriormente nei prossimi giorni, ovviamente.

Considerati i giocatori a disposizione è probabile che Allegri sia costretto a schierare il 3-5-2 col ritorno di Bonucci in difesa e Locatelli in regia mentre Fagioli, match-winner a Lecce, dovrebbe partire dalla panchina così come Soulé che sarà l'unica arma offensiva a disposizione a gara in corso con Kean a fare coppia con Milik dal 1'.