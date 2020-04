La Stampa - Juventus-Chiesa, si stringe: accordo da 5 milioni a stagione

La Juventus avrebbe trovato l'accordo con il papà-agente di Chiesa, sulla base di 5 milioni a stagione. Commisso aveva aperto alla cessione...

La non si ferma, nemmeno in questo periodo. Anzi, se possibile, schiaccia ancor di più il piede sull'acceleratore per anticipare tutti in sede di calciomercato. E c'è un obiettivo che secondo 'La Stampa' è diventato prioritario per la Vecchia Signora: Federico Chiesa.

Prima di parlare delle novità tra la Juventus ed il calciatore, è bene ricordare che qualche giorno fa il presidente della , Rocco Commisso, aveva aperto per la prima volta alla cessione di Chiesa con queste parole.

"Voglio giocatori che siano felici di rimanere. Castrovilli ha un contratto lungo e sicuramente resterà. Per quanto riguarda Chiesa, gli ho promesso che se arrivasse l’offerta giusta e lui volesse andar via, possiamo accontentarlo".

Ebbene, proprio in virtù di queste frasi, la Juventus ha stretta i contatti con l'entourage del giocatore, che poi è rappresentato dal padre Enrico. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, le due parti avrebbero già trovato un accordo per il trasferimento.

In termini economici parliamo di un quinquiennale da circa 5 milioni di euro a stagione, a salire. La Juventus vuole stringere perché Sarri ha anche capito di aver bisogno di un'ala offensiva vera e propria.

Altre squadre

Fabio Paratici ha praticamente riscaldato l'asse che già era infuocato la scorsa estate, prima dell'arrivo di Commisso, che non volle cominciare il suo mandato con la cessione del ragazzo. Ma adesso è tutta un'altra storia...