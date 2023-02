La Juventus può sorridere: Pogba lavora con i compagni, Chiesa parzialmente in gruppo

Buone notizie in casa Juventus sul fronte recuperi: Pogba si allenano in gruppo ed ha preso parte alla partitella, lavoro in due fasi per Chiesa.

Buone notizie per la Juventus a tre giorni dal derby con il Torino, la sfida che martedì chiuderà il quadro delle gare del ventiquattresimo turno di Serie A. All’allenamento del sabato mattina, insieme ai reduci dalla vittoria in Europa League con il Nantes, hanno preso parte anche Federico Chiesa e Paul Pogba. Il primo ha iniziato la sessione con i compagni, per poi separarsi e continuare il programma a parte, mentre il centrocampista transalpino ha preso parte anche alla partitella. La sensazione è quella che entrambi possano rientrare nella lista dei convocati per la stracittadina. Chiesa, che ha saltato le ultime due partire (quelle con Spezia e Nantes) per un affaticamento muscolare, potrebbe tornare in azione a due settimane dalla sua ultima gara (quella contro la Fiorentina dello scorso 12 febbraio), mentre Pogba, che sin qui non è ancora sceso in campo in stagione, potrebbe strappare la sua seconda convocazione in campionato (dopo quella per la gara con il Monza dello scorso 29 gennaio). Scelti da Goal Probabili formazioni 24ª giornata: Dumfries titolare

