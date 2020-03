La Juventus avanti con Chiellini, Buffon e Matuidi: ci sono le intese per i rinnovi

Come riportato dal Corriere di Torino, in casa Juventus sono scontati i rinnovi di Giorgio Chiellini, Gigi Buffon e Blaise Matuidi.

Per le varie ufficialità ci sarà probabilmente da attendere ancora un po’, ma di fatto manca solo il classico nero su bianco: Giorgio Chiellini, Blaise Matuidi e Gigi Buffon, anche nella prossima stagione vestiranno la maglia della .

I contratti dei tre scadranno il prossimo 30 giugno ma, come riportato dal Corriere di , i rinnovi sono già pronti. Per quanto riguarda il capitano bianconero, il brutto infortunio che l’ha costretto a saltare buona parte della stagione è già alle spalle e la firma che porterà la scadenza a giugno 2021 è scontata.

Chiellini, al termine della prossima stagione, deciderà se proseguire o se fermarsi, ma al momento l’unico pensiero è quello di andare avanti senza fare programmi a lungo termine.

Altre squadre

Buffon, nonostante i 42 anni già compiuti, non ha nessuna intenzione di fermarsi. Si sente bene, ha grande voglia e i pochissimi dubbi che c’erano sul suo futuro sono già stati abbondantemente dissipati.

Basterà una stretta di mano anche con Matuidi. Ad aprile compirà 33 anni, ma la Juventus punta ancora su di lui e lo dimostra il fatto che la società ha già fatto valere l’opzione per il rinnovo di un altro anno che vantava.

Nelle prossime settimane poi, i dirigenti bianconeri si concentreranno anche su un altro rinnovo: quello di Paulo Dybala. In questo caso non si tratterà di una semplice formalità come per gli altri casi, ma la volontà del giocatore argentino è comunque quella di restare a Torino, magari con uno stipendio a doppia cifra.