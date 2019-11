Juventus, il CDA dà l'ok all'aumento di capitale da 300 milioni

Il Consiglio d'Amministrazione della Juventus ha esercitato la delega per l'aumento di capitale, fissandone termini e condizioni definitive.

Dopo l'ok giunto in occasione dell'Assemblea degli azionisti, in casa il Consiglio d'Amministrazione dà l'ulteriore via libera all'aumento di capitale da circa 300 milioni di euro.

Lo rende noto il club bianconero in una nota ufficiale, spiegando come il CDA abbia esercitato la delega per procedere fissandone termini e condizioni definitive.