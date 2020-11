Juventus campione d'Italia: il francobollo per celebrare lo Scudetto

Un francobollo per celebrare lo Scudetto vinto nella stagione 2019-2020. La per la nona volta consecutiva si è laureata campione d’ e quindi ancora una volta è stata omaggiata con un importante riconoscimento dedicato alle compagini vincitrici del Campionato di Calcio di .

Poste Italiane, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato l’emissione del francobollo il cui bozzetto è a cura di Tiziana Trinca.

Sul francobollo è rappresentata una spirale bianconera, ovvero i colori sociali della , sulla quale si stagliano due giocatori in azione.

Sulla destra è stato apposto il logo del club bianconero, mentre in alto, alla destra di Juventus, compare la scritta ‘Campioni d’Italia 2019/2020’.

Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’ennesimo riconoscimento ricevuto dal suo club.

“Riscrivere la storia e superare se stessi è diventato da ben 9 anni una piacevole abitudine per tutti coloro che portano il vessillo bianconero nel cuore. Non ci sono più aggettivi per definire un ciclo a dir poco straordinario che al termine della stagione 2019/2020 si è arricchito dell’ennesimo tricolore. Pur cambiando interpreti, a cominciare dalla guida tecnica affidata a Maurizio Sarri, la Juventus ha dimostrato di possedere un DNA unico, in cui lo spirito combattivo è secondo solo alla voglia di vincere che impernia questa società”.