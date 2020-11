Juventus-Cagliari, i convocati di Pirlo: tornano De Ligt, Alex Sandro e Chiesa

Il tecnico bianconero ritrova De Ligt e Alex Sandro. Out Bonucci, Chiellini e Ramsey. Dentro il giovane Di Pardo nei convocati.

Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per - , gara in programma alle ore 20.45 di sabato 21 novembre. L'allenatore italiano ritrova tre pedine importantissime come De Ligt, Alex Sandro e Chiesa.

Fuori come previsto invece i due 'senatori' in difesa: gli acciaccati Chiellini e Bonucci non saranno della partita. Vista l'emergenza difensiva il tecnico bianconero ha convocato anche il giovane terzino destro Alessandro Di Pardo.

Resta fuori dalla lista Aaron Ramsey, ancora alle prese con la lesione al retto femorale: regolarmente presente invece Bentancur. Davanti convocato anche il classe '98 Giacomo Vrioni nal parco attaccanti con Ronaldo, Morata e Dybala.