Juventus, Bonucci spazza le voci su PSG e City: "Testa in bianconero, fino alla fine"

Leonardo Bonucci, nonostante le voci che lo vorrebbero nel mirino di PSG e Manchester City, sembra concentrato solo sulla Juventus.

A meno di clamorosi colpi di scena non ci sarà un nuovo addio di Leonardo Bonucci alla . Il difensore infatti, tramite social, ha spazzato forse definitivamente le voci su presunti contatti con e .

In realtà, come riporta 'La Gazzetta dello Sport', qualche giorno fa sempre sui social Bonucci avrebbe messo qualche like ai post delle due società. Segnale questo da molti interpretato come una possibile insofferenza di Bonucci dopo l'acquisto di De Ligt.

Ieri però ci ha pensato lo stesso Bonucci a tranquillizzare i tifosi bianconeri con una foto e poche parole: "Head on bianconero. Fino alla fine".

D'altronde la stessa 'Gazzetta dello Sport' conferma come dall'entourage di Bonucci filtri l'intenzione di continuare alla Juventus. Una scelta in linea con quella presa appena dodici mesi fa, quando il difensore ha fatto di tutto per tornare a dopo la sfortunata esperienza al .

"Ogni viaggio ha un ritorno. E qui mi sono sempre sentito a casa, così come mi sento adesso. Per questo sono tornato: mi sono accorto che mi mancava casa. Ho avuto altre offerte, ma nella mia testa c’era il solo pensiero di tornare alla Juventus, e a Torino, dove vive la mia famiglia. La per me è stata tutto".

Inoltre, considerando i frequenti problemi fisici e l'età di Chiellini, nonostante l'arrivo di De Ligt è probabile che Bonucci sia ancora a tutti gli effetti un titolare anche nella Juventus di Sarri. Ecco perché, ad oggi, un secondo divorzio sembra da escludere. A meno di clamorosi colpi di scena.