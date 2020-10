Juventus-Barcellona, le formazioni ufficiali: Dybala-Morata in attacco

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Juventus-Barcellona: Pirlo con Dybala e Morata in attacco, Araujo e Pedri titolari nel Barcellona.

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Cuadrado; Kulusevski; Morata, Dybala.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi, Dembélé; Griezmann.

Seconda giornata di lusso in , che presenta il big match tra Juventus e Barcellona. Entrambe devono riscattare un momento generale non particolarmente esaltante, con la squadra di Pirlo che arriva dal pareggio contro il , e quella di Koeman che arriva dalla sconfitta nel Clasico.

Koeman sorprende lasciando in panchina Ansu Fati, che comunque avrà chance a partita in corso. In attacco Messi o Griezmann giocheranni da falso nueve. con Pedri e Dembélé a completare il reparto. L'ex Pjanic in mezzo al campo e Araujo in difesa a sostituire Piqué.

Pirlo schiera ancora la sua formazione con il 3-4-1-2, che a volte si trasforma in un 4-4-2. Cuadrado e Chiesa dovrebbero agire a tutta fascia, con Kulusevski alle spalle di Dybala e Morata. Danilo ancora titolare in difesa, come sempre con Pirlo.