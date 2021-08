Juventus, ecco il rinforzo in attacco: ufficiale il ritorno di Kean

E’ ufficiale la chiusura della trattativa con l’Everton che sancisce il ritorno alla Juventus di Moise Kean.

Salutato Cristiano Ronaldo, la Juventus torna a rafforzare il suo reparto offensivo. Adesso c’è infatti anche l’ufficialità del ritorno in bianconero di Moise Kean.

Il talento classe 2000, che nella serata di sabato è atterrato a Torino, dopo essersi sottoposto nel corso della giornata di domenica alle visite mediche, ha apposto la forma sul contratto che lo legherà al club nel quale è cresciuto e con il quale si è imposto giovanissimo ad alti livelli.

La Juventus ha comunicato, attraverso una nota ufficiale apparsa sul sito del club bianconero, le cifre dell'affare Kean con l'Everton.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Everton Football Club per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, del diritto alle prestazioni

sportive del calciatore Moise Bioty Kean a fronte di un corrispettivo di € 7,0 milioni, di cui € 3,0 per la stagione sportiva 2021/2022 e € 4,0 milioni per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023. Il corrispettivo pattuito per l’acquisizione definitiva è pari a € 28,0 milioni, pagabili in tre esercizi. Inoltre, sono previsti premi cumulabili fino a € 3,0 milioni al raggiungimento di ulteriori obiettivi sportivi".

Il classe 2000 torna nel club in cui è cresciuto ed ha esordito tra i professionisti. Era il 19 novembre 2016 e in Juventus-Pescara Kean diventava il primo giocatore nato negli anni 2000 a scendere in campo in Serie A. Pochi mesi dopo, il 27 maggio 2017, a Bologna il primo goal: il 21enne di Vercelli aveva solo 17 anni e 88 giorni ed è diventato il secondo più giovane marcatore della Juve in campionato, dopo Renato Buso (16 anni e 304 giorni) nel 1986. Quella rete è entrata nella storia dei top 5 campionato europei: è stato il primo goal di un classe 2000.

Dopo le esperienze all'Everton e al Paris Saint-Germain, il classe 2000 torna alla Juventus per completare il reparto d'attacco con Dybala, Morata e Kaio Jorge. Il Kean 2.0 in bianconero è ufficialmente iniziato.