Juventus-Atletico Madrid: a tifare i bianconeri c'è anche Rihanna

Negli spalti dello Stadium per seguire la gara di Champions era presente anche la cantante barbadiana.

E' tornata grandissima mondiale, la . Spazzato via Calciopoli e gli anni difficili post scandalo del 2006, i bianconeri son tornati tra le migliori squadre del pianeta, raggiungendo due volte la finale di Champions e permettendosi di portare a un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo. Attirando a sè anche nuovi tifosi vip: Rihanna.

Segui la Serie A TIM con 3 gare ogni giornata in diretta streaming su DAZN

Non è certo una novità la passione della cantante per la Juventus, tanto che in passato era stata fotografata insieme a Dybala o con la maglia numero 20 dei bianconeri, personalizzata con il suo nome. Ora per Rihanna anche l'esperienza allo Stadium, in occasione della sfida di Champions contro l'Atletico.

Per Rihanna nuovamente la maglia numero 20 della Juventus, stavolta la prima: dietro di essa il nome Riri, ovvero il soprannome che la cantante barbadiana usa da ormai quindici anni. La 31enne cantante, che durante la sua carriera musicale ha conquistato nove Grammy Awards, si è data anche a cinema e serie allargando la sua popolarità.

Ora l'esperienza dello Stadium, così da mandare in visibilio una folle immensa.