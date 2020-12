Juventus-Atalanta, le pagelle: disastro Cristiano Ronaldo, super Gollini

Le pagelle di Juventus-Atalanta: malissimo Ronaldo, Gollini para tutto, gran serata per Chiesa. Gomez entra e cambia la partita.

Le pagelle di - :

GOLLINI 8: Para tutto il parabile. Compreso un rigore su C7. Serve aggiungere altro?

CHIESA 7: Dopo il primo goal trovato in Champions contro la , ecco il bis in campionato. Un destro di rara bellezza, chirurgico, impossibile da decifrare per l’incolpevole Gollini. Si procura, poi, il penalty.

DE LIGT 6.5: Il duello con Zapata, per fisicità e letture, lo esalta. Fa valere tutta la sua bravura, complicando – e non poco – i piani del centravanti colombiano.

GOMEZ 6.5: Entra e cambia la partita. Al di là dell’alta tensione, al di là di tutto. Lui fa la differenza. Sempre.

MORATA 5: Una serata trascorsa a specchiarsi, con qualche leziosismo di troppo.

CRISTIANO RONALDO 4.5: La peggior prestazione di sempre con la casacca bianconera.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny 6.5 Cuadrado 5, De Ligt 6.5, Bonucci 5.5, Danilo 5.5; McKennie 6.5, Bentancur 6, Arthur 6 (26’ Rabiot 5), Chiesa 7 (74’ Alex Sandro 6); Morata 5 (84’ Dybala s.v.), Cristiano Ronaldo 4.5. Allenatore: Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1) Gollini 8; Djimsiti 6, Romero 6, Palomino 6.5; Hateboer 5.5, De Roon 6, Freuler 7, Gosens 6.5; Malinovskyi 6 (70’ Miranchuk 6), Pessina 6 (53’ Gomez 6.5); Zapata 5 (71’ Muriel 6).