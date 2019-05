Juventus-Atalanta: formazioni, canale tv e diretta streaming

La Juventus sfida l'Atalanta nella 37ª giornata di Serie A: i bianconeri guardano al futuro, la Dea difende il 4° posto dalle inseguitrici.

Impegno complicato per l' di Gian Piero Gasperini, che nella 37ª giornata di si trova costretta a difendere il 4° posto che varrebbe la qualificazione alla prossima sul campo della di Massimiliano Allegri, già laureatasi campione d' per l'8ª volta consecutiva, nel quale i bergamaschi non vincono da 30 anni.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Se la Vecchia Signora guida la classifica dall'alto dei suoi 89 punti, ha poco da chiedere al finale di stagione e guarda al futuro e alla programmazione del prossimo anno, la Dea, quarta con 65 punti, deve guardarsi le spalle da un folto gruppo di contendenti, che vede in testa e a quota 62. Prima del fischio d'inizio della partita è prevista la festa della Juventus per il 35° titolo conquistato.

Il colombiano Duvan Zapata, a segno 22 volte in 35 presenze, e il fuoriclasse Cristiano Ronaldo, autore di 21 goal in 30 partite giocate, sono i migliori marcatori delle due formazioni in campionato.

JUVENTUS-ATALANTA: DATA E ORA

Juventus-Atalanta è in programma la sera di domenica 19 maggio 2019 nella cornice dell'Allianz Stadium di con fischio d'inizio alle ore 20.30.

DOVE VEDERLA IN TV

La sfida Juventus-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca sarà curata da Andrea Marinozzi, mentre il commento tecnico verrà affidato a Giancarlo Marocchi.

DOVE VEDERLA IN STREAMING

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Juventus-Atalanta in diretta collegandosi con i loro personal computer, tablet e smartphone alla piattaforma Sky Go.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida Juventus-Atalanta in diretta testuale. Collegandovi sul sito avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della partita a partire dal pre-gara fino al fischio finale. Già dalla mattina, inoltre, troverete sul portale tutte le notizie sulla gara e le ultime novità sulle formazioni.

HIGHLIGHTS JUVENTUS-ATALANTA

Poco dopo il termine della partita, Sky metterà a disposizione dei suoi abbonati gli highlights di Juventus-Atalanta. Nell'ampio post partita, inoltre, i telespettatori potranno seguire le interviste a caldo ai due allenatori e ai protagonisti in campo.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

Sorrisi per Allegri, che nonostante il forfait di Chiellini per infortunio al polpaccio, ritrova a disposizione Bonucci, Rugani e a sorpresa anche Mandzukic in attacco, che ha bruciato i tempi di recupero. A livello tattico si farà ritorno al 4-3-3, con Bernardeschi, al rientro dopo l'infortunio, e Dybala, favoriti sulla concorrenza per affiancare Cristiano Ronaldo. A centrocampo Emre Can e Matuidi agiranno da mezzali ai lati di Pjanic. Dietro coppia centrale composta da Barzagli e Bonucci, con De Sciglio e Spinazzola in pole position per interpretare il ruolo di terzini.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo.

PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

Doppia assenza in difesa per Gasperini, che non potrà disporre di Palomino, squalificato, e di Toloi, non ancora recuperato. A comporre la difesa a tre davanti a Gollini saranno dunque probabilmente Mancini, Djimsiti e Masiello. A centrocampo Hateboer e Castagne dovrebbero presiedere le due fasce, con Freuler accanto a De Roon in mezzo. In attacco il 'Papu' Gomez supporterà sulla trequarti la coppia composta da Zapata e Ilicic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata.

JUVENTUS-ATALANTA: I DIFFIDATI

Tre i diffidati per i Campioni d'Italia, con Mandzukic, Cuadrado e Matuidi che se dovessero essere sanzionati nel corso della gara contro la Dea verrebbero squalificati per la gara contro la nell'ultima giornata. Situazione critica per l'Atalanta, che ha in diffida 3 giocatori chiave che se riceveranno il cartellino giallo non saranno in campo nell'ultimo turno contro il : si tratta di Freuler, Hateboer ed Ilicic, tutti titolarissimi di Gasperini.

ULTIMI PRECEDENTI

Juventus e Atalanta si sono affrontate 113 volte nella storia della Serie A a girone unico. Il bilancio è favorevole ai bianconeri con 64 vittorie, 38 pareggi e appena 11 sconfitte. Nelle sfide casalinghe i precedenti hanno fatto registrare 38 vittorie, 14 pareggi e 4 sconfitte per la Vecchia Signora.

Nella sfida di andata giocata all'Atleti Azzurri d'Italia lo scorso 26 dicembre, i ragazzi di Gasperini costrinsero al pareggio per 2-2 i bianconeri. Anche nella passata stagione a Bergamo fu 2-2, mentre nella gara di ritorno allo Stadium Madama si impose 2-0 grazie ai goal di Higuain e Matuidi. In generale l'Atalanta non batte la Juventus in casa sua dal lontano 8 ottobre 1989, quando i nerazzuri di Mondonico violarono il vecchio Comunale imponendosi 1-0 con rete decisiva di Caniggia.