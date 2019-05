DIRETTA: Juventus-Atalanta LIVE - dove vederla in tv e streaming

Serata di festa e di addii all'Allianz Stadium dove la , al termine della partita contro l', alzerà al cielo l'ottavo Scudetto consecutivo.

I bianconeri però saluteranno anche due colonne degli ultimi anni: Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli. Il tecnico non è stato confermato sulla panchina dal presidente Agnelli, mentre il difensore aveva già comunicato qualche settimana fa la decisione di chiudere col calcio giocato.

I pensieri dell'Atalanta invece sono rivolti tutti sul campo dove la squadra di Gasperini, dopo la delusione della sconfitta nella finale di Coppa , cerca i punti che gli permetterebbero di centrare una storica qualificazione in .

L'Atalanta peraltro è l'unica squadra italiana insieme al che non è ancora mai stata sconfitta dalla Juventus in questa stagione: 2-2 all'andata e vittoria per 3-0 nei quarti di .