Juventus-Atalanta 0-1: Zapata butta giù la porta, la Dea espugna l'Allianz Stadium

Ore complicate per la Juventus: dentro e fuori il rettangolo di gioco. Tra un’inchiesta sulle plusvalenze e l’ennesima sconfitta in campionato. Allo Stadium passa l’Atalanta che, in virtù di questo colpo esterno, porta a sette le lunghezze di vantaggio proprio sulla Vecchia Signora. Dea più squadra, più atletica, più organizzata. Insomma, più tutto. E a Madama, tanto per cambiare, non resta che leccarsi le ferite.

Allegri ritrova Dybala in attacco e gli affianca Morata, Cuadrado e Alex Sandro terzini, Bonucci-De Ligt centrali. Chiesa e Rabiot esterni alti, in mediana McKennie con Locatelli. Gasperini lancia Malinovskyi sulla trequarti con Pessina a supporto di Zapata, sugli esterni Zappacosta e Maehle, l'ex Demiral guida la difesa. I padroni di casa, a tratti, provano a dettare il ritmo dell’incontro. Ma in maniera piuttosto disordinata, apatica, senza idee. Sì, Chiesa – a campo aperto – avrebbe un’ottima palla per sbloccare il match; tuttavia l’imperioso Toloi non è dello stesso avviso. Ecco, allora l’episodio a cambiare il corso degli eventi: Djimsiti interviene di prima sulla sponda sbagliata di Morata e manda in porta Zapata con un assist verticale che spacca la difesa bianconera. Il colombiano gonfia la rete col destro potente da centro area. Ci prova Dybala, ma senza grande convinzione.

Chiesa, per un problema fisico, è costretto a lasciare anzitempo l’incontro all’intervallo. Al suo posto il rientrante Bernardeschi. Successivamente, come se non bastasse, tra le fila bianconere si fa male anche McKennie rimpiazzato da Kean. Con ordine e la solita identità ben definita, insomma, la Dea la porta agevolmente a casa. Rischiando solamente, nel recupero, su una punizione di Dybala che centra la traversa. Altro giro, altro ko juventino.

IL TABELLINO

JUVENTUS-ATALANTA 0-1

MARCATORI: 28’ Zapata

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 5, De Ligt 5, Bonucci 5.5, Alex Sandro 5; Chiesa 5 (46’ Bernardeschi 5), McKennie 5.5 (64’ Kean 5), Locatelli 6, Rabiot 5; Dybala 5, Morata 4.5 (84’ Kaio Jorge s.v.). All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Musso 7; Toloi 7, Demiral 7, Djimsiti 7; Zappacosta 6.5 (71’ Palomino 6), De Roon 7, Freuler 7, Maehle 6.5; Pessina 6.5 (59’ Pasalic 6.5), Malinovskyi 6.5 (87’ Koopmeiners s.v.); Zapata 7.5. All. Gasperini

Arbitro: Ayroldi

Ammoniti: Cuadrado, Rabiot, Bernardeschi, Locatelli (J), Freuler, Malinovskyi, Zappacosta, Demiral, Djimsiti (A)

Espulsi: -