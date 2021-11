Dybala e Bentancur sostituiti in Uruguay-Argentina: nulla di grave, sospiro di sollievo per Allegri

C'era grande apprensione in casa Juventus per le condizioni di due titolari: Paulo Dybala e Rodrigo Bentancur hanno terminato anzitempo il loro Uruguay-Argentina, match portato a casa dagli ospiti grazie ad una gemma di Angel Di Maria.

Per entrambi non dovrebbe trattarsi di nulla di grave: per quanto riguarda l'argentino, il fastidio sembra essere un sovraccarico al polpaccio, quanto basta per obbligare Scaloni a sostituirlo con l'interista Correa all'intervallo della sfida di Montevideo.

E' durata mezz'ora in più, invece, la partita di Bentancur, uscito malconcio da uno scontro di gioco con Joaquin Correa: per lui dovrebbe trattarsi di semplice botta al ginocchio.

A questo punto è lecito tirare un sospiro di sollievo per Allegri che, a meno di complicazioni impreviste, avrà a disposizione sia Dybala che Bentancur per la trasferta in programma all'Olimpico contro la Lazio al rientro dalla sosta.