Ronaldo allo United? La Juventus non ha ancora annunciato l'addio

Il giocatore è ancora presente nella rosa della Juventus sul sito ufficiale, nessuna nota nonostante il trasferimento: mancano alcuni punti.

Un paradosso che verrà risolto nei prossimi giorni. Per ora, però, Cristiano Ronaldo è sì un giocatore del Manchester United, inserito nel sito ufficiale della Premier League e annunciato dai Red Devils, ma ancora presente nel portale ufficiale della Juventus. Tutto vero.

Nonostante il passaggio di Ronaldo al Manchester United sia ovviamente confermato, la Juventus non ha ancora annunciato l'addio del giocatore portoghese, che venerdì ha salutato i bianconeri ufficialmente dopo un triennio. Dunque, che succede?

Come evidenzia il Manchester United, per formalizzare l'accordo, serviranno le visite mediche, il visto e le condizioni personali, ovvero contratto e stato del giocatore: prima dei controlli e degli accordi necessari, i Red Devils non annunceranno in pompa maglia Ronaldo, nonostante sia comunque già ufficialmente nuovamnte all'Old Trafford. Al 99,999999%.

Per questo motivo anche la Juventus non ha ancora pubblicato nessuna nota ufficiale, nè ha salutato Ronaldo tramite i social. In più il giocatore, con tutti i suoi dati e la sua foto, è ancora presente nella rosa della formazione bianconera sul portale. Lo stesso Solkjaer, dopo la vittoria contro il Wolves nella giornata di domenica, ha confermato come l'ex Pallone d'Oro non ha ancora firmato con il suo nuovo/vecchio club.

Il ritorno in campo di Ronaldo al Manchester United non è in pericolo, ma le parti, visto il trasferimento epocale, vogliono chiudere tutti i punti in sospeso prima di salutare da una parte e presentare con il nuovo numero e la nuova maglia dall'altra parte.

A proposito del numero, Ronaldo difficilmente giocherà cono diverso dal 7, considerando come CR7 sia un vero e proprio marchio: sul sito della Premier sia Cristiano che Cavani, attuale possessore, hanno la stessa casacca, ma l'uruguagio, a meno di sorprese, dovrà abdicare.

Il 31 agosto, ultimo giorno di calciomercato in Premier League, Manchester United e Juventus, a meno di colpi di scena pubblicheranno le proprie note e i propri comunicati, con durata contrattuale da una parte e recap del triennio italiano dall'altra. Solo questione di ore.