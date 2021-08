Ronaldo al Manchester United: chi indossa il 7 e quale numero vestirà

Cristiano Ronaldo ritorna al Manchester United: attualmente numero già occupato, tutte le possibilità.

Sembrava ad un passo dal Manchester City. Invece, ufficialmente, Cristiano Ronaldo vestirà la casacca del Manchester United, più di un decennio dopo il saluto ai Red Devils per sposare il Real Madrid. CR7, come noto, ha quasi sempre vestito la casacca 7. Ed ora?

Al Manchester United, al Real Madrid e alla Juventus, escludendo il primo anno in Blanco con il numero 9 (tanto da diventare CR9), Cristiano Ronaldo è sempre stato utilizzato con la numero 7, così come con la Nazionale portoghese. Tra i Red Devils, però, c'è già un utilizzatore.

CHI É IL 7 DEL MANCHESTER UNITED?

Edinson Cavani, eroe nella prima stagione con la maglia dei Red Devils nel 2020/2021, indossa il numero 7. Un numero che ha ripreso dopo otto anni, ovvero dai tempi del Napoli. L'urugagio ha però indossato anche altri numeri in carriera, dal 9 al 21, dal 16 al 17.

CRISTIANO RONALDO CAMBIA NUMERO?

Se Messi ha cambiato numero, non sembra possibile possa farlo anche Cristiano Ronaldo. CR7 è del resto un marchio registrato, mentre l'argentino ha 'semplicemente' avuto il dieci, ma senza collegamenti commerciali con le sue iniziali. Ergo, a meno di una rivoluzione storica, Cavani sarà 'costretto' a salutare il sette.

QUALE NUMERO PER CAVANI?

Attualmente il 9 del Manchester United è Martial, che potrebbe partire dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. In questo modo Cavani potrebbe cambiare e tornare al 9 dei tempi parigini, o in alternativa, in caso di conferma di Martial, virare verso il 16, il 17 o il 21: il primo è indossato da Fred, il secondo da Amad, il terzo da Daniel James.

Se uno di loro dovesse mettersi di traverso, per Cavani un nuovo numero mai indossato prima. L'11, vestito ad inizio carriera con l'Uruguay, è di Greenwood: difficile.