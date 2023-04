Juventus a Roma senza Allegri: ha l'influenza, non convocati De Sciglio e Pogba

Il tecnico non parte a causa di una sindrome influenzale, non convocato Pogba. De Sciglio fermato da un affaticamento muscolare.

Continua la stagione tormentata della Juventus che sabato sera, nel posticipo di Serie A contro la Lazio, dovrà fare a meno della guida di Massimiliano Allegri in panchina.

Niente di grave per il mister livornese che, come comunicato dalla Juventus, però non partirà con la squadra alla volta di Roma a causa di una fastidiosa sindrome influenzale. In panchina contro la Lazio, quindi, ci sarà come già avvenuto altre volte in stagione il fido vice Landucci.

Oltre ad Allegri salteranno la partita contro i biancocelesti anche lo squalificato Kean, Paul Pogba e Mattia De Sciglio. Il francese, evidentemente, non ha ancora recuperato dal problema muscolare accusato prima della sosta mentre per il terzino si tratta di un affaticamento.

L'ennesimo problema di una stagione non certo troppo fortunata per De Sciglio, che è già rimasto fermo da inizio ottobre a fine gennaio per un infortunio alla coscia.

Regolarmente convocati per la trasferta di Roma, invece, sia Federico Chiesa che Leonardo Bonucci. Il capitano torna a disposizione dopo la forte contusione subita contro la Sampdoria. Entrambi comunque dovrebbero partire dalla panchina.