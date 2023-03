Juventus a Friburgo ancora in emergenza: Di Maria si allena a parte, in gruppo Chiesa

Juventus ancora in emergenza, Di Maria non si allena con i compagni. Out anche Bonucci. A sorpresa invece in gruppo c'è Chiesa.

Non arrivano buone notizie per Allegri dall'ultimo allenamento alla Continassa prima della partenza per Friburgo, dove giovedì sera la Juventus si giocherà l'accesso ai quarti di finale di Europa League. Angel Di Maria rischia di saltare la trasferta in terra tedesca. L'argentino, alle prese con un fastidio muscolare rimediato proprio nei minuti finali della gara d'andata, non è sceso in campo insieme ai compagni. Il Fideo ha svolto un lavoro personalizzato, ma a questo punto la sua presenza almeno in panchina contro il Friburgo sembra da escludere. A sorpresa, invece, ha iniziato l'allenamento col resto del gruppo Federico Chiesa che quindi potrebbe essere convocato ma difficilmente partirà dall'inizio. L'esterno ha poi proseguito la seduta a parte insieme a Bremer (anche lui non al meglio) e Miretti. Ancora emergenza piena insomma per Allegri che non potrà contare pure su Bonucci, Alex Sandro, Pogba e Milik. Rispetto alla gara contro la Sampdoria, ovviamente, rientra invece Kean che sconterà il secondo e ultimo turno di squalifica domenica sera contro l'Inter. Scelti da Goal Come vedere Napoli-Eintracht su Amazon gratis

