Juve, Vlasenko premiato dalla UEFA: è il migliore di marzo per ‘UEFA for Players’

Il difensore della Primavera, Nikita Vlasenko, è stato premiato dalla UEFA come miglior giocatore di marzo per l’app ‘UEFA for Players’.

Come riportato dal Corriere di , si tratta di un’applicazione lanciata dal massimo organismo calcistico europeo che è dedicata a tutti quei giocatori che prendono parte alle varie competizioni UEFA.

Vlasenko, che nel corso di questa stagione ha disputato 16 partite con la maglia della Primavera bianconera (3 delle quali in UEFA Youth League), ha spiegato.

Congratulations Nikita Vlasenko of #UYL contenders @JuventusFCYouth, the latest monthly winner of the UEFA For Players app prize

