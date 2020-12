Juve-Torino, Bonucci segna il goal decisivo: Pinsoglio espulso durante l'esultanza

Il terzo portiere della Juventus, Carlo Pinsoglio, è stato espulso da Orsato dopo i festeggiamenti del secondo goal di Bonucci.

Un 'giallo' durante la partita tra e , che ha come protagonista Carlo Pinsoglio . Il terzo portiere della Vecchia Signora, dopo il goal di Bonucci, è stato espulso da Daniele Orsato durante l'esultanza della squadra. Probabilmente un eccesso di esultanza.

Il giocatore della Juventus avrà compiuto qualche gesto o detto qualche parola di troppo, visto che dalle telecamere non si è vista la scena incriminata. Pinsoglio ancora non ha nessuna presenza in questa stagione, ma sarà squalificato ugualmente.

In base a ciò che avrà fatto Pinsoglio e a ciò che Orsato avrà scritto sul referto, il terzo portiere della Juventus potrebbe andare in contro anche a due giornate di squalifica, che comunque non peseranno nelle scelte di Pirlo, al netto di sorprese e di infortuni nei prossimi giorni.