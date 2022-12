La Juve è la squadra con più Campioni del Mondo: toccata quota 27 con Di Maria e Paredes

I bianconeri, che già comandavano questa classifica prima del Mondiale, sono ancora la squadra con più Campioni del Mondo: staccato il Bayern.

Nell'Argentina campione del Mondo spicca la grande notte degli juventini Angel Di Maria e Leandro Paredes, protagonisti assoluti del match valso il titolo contro la Francia.

Il 'Fideo', in campo per 63', ha letteralmente incantato: prima il rigore procurato - successivamente trasformato da Messi - poi la rete del 2-0 che sembrava aver messo al sicuro il risultato.

E invece è arrivata la rimonta francese, sia ai tempo regolamentari che ai supplementari. Morale della favola, Coppa che si decide ai rigori e in casa albiceleste non sbaglia nessuno, compreso Paredes, autore del terzo rigore.

Due bianconeri campioni del Mondo, dunque. Due nomi che si aggiungono alla numerosa lista che proietta Madama in vetta alla graduatoria delle squadre che possono vantare più campioni iridati nella storia del calcio.

La Juve - che già comandava questa speciale classifica prima dell'inizio del torneo - tocca quota 27, staccando il Bayern 'fermo' a 24. In caso di vittoria francese si sarebbe assistito al sorpasso, in quanto in casa transalpina figuravano ben quattro calciatori di proprietà dei bavaresi.

E invece il club zebrato ha mantenuto la leadership, aggiungendo due suoi esponenti alla ristretta cerchia dei giocatori iridati a tinte bianconere.

Nel 1934, il trionfo azzurro contò tra i propri protagonisti Bertolini, Varglien, Caligaris, Borel, Combi, Ferrari, Monti, Orsi e Rosetta. Il bis italiano del 1938 portò invece la firma di Foni e Rava.

Si passa poi al 1982, anno del terzo titolo Mondiale dell'Italia vinto in Spagna: in quel caso la medaglia d'oro finì sul collo di Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli e Rossi. Nel 1998 fu invece la Francia a mettere le mani sulla coppa più prestigiosa, anche grazie alle prestazioni di Zidane e dell'attuale ct transalpino Deschamps.

Nel 2006, il quarto titolo Mondiale dell'Italia portò la firma in calce del proverbiale 'blocco' Juve: da Buffon a Cannavaro e Del Piero, passando per Camoranesi e Zambrotta.

Gli ultimi due Mondiali, invece, hanno regalato alla Juventus altri tre campioni: Matuidi a Russia 2018 e, appunto, Di Maria e Paredes, volti sorridenti della notte di Doha.

I 27 calciatori della Juventus Campioni del Mondo: