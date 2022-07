Juve, il ritorno di Pogba: il francese è sbarcato a Torino

Il francese è sbarcato nel capoluogo piemontese. Sabato visite mediche e firma, poi inizierà la sua seconda avventura in bianconero.

Paul Pogba torna a Torino. Il francese è sbarcato in città nel pomeriggio di venerdì e sabato si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il nuovo contratto con la Juventus.

"Non è cambiato niente", le sue prime parole pronunciate dopo aver sceso la scaletta dell'aereo che l'ha riportato in Italia.

Pogba è quindi pronto a rimettersi in gioco dopo l'ultima sfortunata stagione al Manchester United. Un rinforzo di qualità per il centrocampo di Allegri, che avrà nuovamente a disposizione uno dei giocatori da lui più apprezzati durante la prima esperienza in bianconero.

Resta da capire quale numero di maglia indosserà Pogba anche se tutti gli indizi portano alla 10 lasciata libera da Paulo Dybala, peraltro grande amico del francese col quale ha trascorso parte delle vacanze.