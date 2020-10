Tuttosport - La Juve sogna il colpo a parametro zero: c'è Alaba nel mirino

La Juventus ha individuato in Alaba un potenziale obiettivo per la prossima stagione. Il contratto che lega il difensore al Bayern scadrà nel 2021.

Quello di David Alaba è un nome che spesso in passato è stato accostato a quello di club italiani, ma il valore del suo cartellino e le pretese del , lo hanno di fatto reso un giocatore ai limiti dell’irraggiungibile.

Le cose potrebbero però clamorosamente cambiare tra qualche mese, quando il contratto che lega il difensore austriaco ai bavaresi andrà in scadenza. Come riportato da ‘Tuttoport’, le trattative tra le parti non stanno portando alla fumata bianca e, tra le società che potrebbero approfittare della situazione c’è la .

A sanno che prendere un giocatore come Alaba vorrebbe dire un’importante iniezione di qualità ed esperienza e ovviamente la possibilità di prenderlo a parametro zero, quando il costo del suo cartellino si aggirerebbe in condizioni normali intorno ai 70 milioni di euro, lo rende incredibilmente appetibile.

Altre squadre

La possibilità di ingaggiarlo intriga non poco la dirigenza della Juventus. Alaba pretenderebbe un ingaggio da top player, ma i bianconeri potrebbe giocarsela con le altre big europee che si fionderanno sul giocatore, grazie agli sgravi fiscali previsti dal Decreto Crescita.

A rendere il giocatore ancor più interessante, c’è tra l’altro anche la sua duttilità. Esploso a livello internazionale come terzino sinistro, negli ultimi anni ha dimostrato di saper giocare benissimo anche da centrale e la cosa fa di lui un elemento potenzialmente ideale per Andrea Pirlo, visto che il tecnico bianconero punta su una linea difensiva a quattro che diventa a tre in fase di costruzione.

I prossimi mesi diranno se è in che modo il discorso potrà svilupparsi. Nel mondo intanto, c’è già chi sogna un ennesimo grande colpo a parametro zero.