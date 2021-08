La Juve punita da Mancuso: un ex che non ha mai vestito di bianconero

L’Empoli si impone sul campo della Juventus grazie a Mancuso. Il suo cartellino è stato della Juve e i toscani l’anno prelevato proprio di bianconeri.

Due partite di campionato e zero successi all’attivo. Quello della Juventus non è stato probabilmente l’avvio di stagione che in molti avevano immaginato e, a confermare l’eccezionalità della cosa, ci si mettono anche i numeri: è solo la terza volta negli ultimi cinquantadue tornei disputati in massima serie che i bianconeri non ottengono almeno una vittoria nei primi 180’ di gioco.

Se nella prima giornata non era bastato un doppio vantaggio per avere la meglio in trasferta contro l’Udinese, nella seconda è arrivato un ko tanto storico quanto clamoroso. La Juventus infatti, per la prima volta in assoluto in Serie A è caduta in casa contro un Empoli che, nelle precedenti dodici sfide, aveva raccolto un solo punto: undici sconfitte ed un pareggio.

A consentire alla compagine toscana di vivere una delle notti più esaltanti della sua storia recente è stata una rete siglata al 21’ da Leonardo Mancuso.

Una rete importante e che tra l’altro ha una particolarità: il suo infatti è stato il più classico dei ‘goal dell’ex’.

Mancuso in realtà non ha mai vestito la maglia della Juventus, ma il suo cartellino è stato di proprietà del club bianconero. E’ approdato alla Juve il 31 gennaio 2018 nell’ambito di uno scambio con Cristian Bunino e poi è stato immediatamente girato in prestito biennale al Pescara, compagine alle quale è stato legato fino al giugno 2019.

Quando nella stessa estate del 2019 l’Empoli si è garantito il cartellino dell’attaccante classe 1992, lo ha fatto acquisendolo proprio dalla Juventus.

“L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con la Juventus Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Leonardo Mancuso”.

Per Mancuso quello realizzato contro la Juventus è tra l’altro stato il primo goal in Serie A. Nel corso della sua carriera infatti, fin qui aveva giocato solo in Serie D, Lega Pro e Serie B, vestendo le maglie di Pizzighettone, Carrarese, Cittadella, Catanzaro, Sambenedettese e appunto Pescara ed Empoli.

Nella scorsa stagione è stato tra i grandi trascinatori della squadra toscana in serie cadetta con i suoi 20 goal segnati in 37 partite.