Sky Sport - La Juve monitora Gomez: può sostituire Bernardeschi

C'è anche la Juventus sulle tracce del 'Papu' Gomez, separato in casa all'Atalanta: situazione legata alla cessione di Bernardeschi.

Alla lista delle pretendenti per il 'Papu' Gomez si è aggiunta una candidata eccellente: c'è anche la sulle tracce del fantasista in rotta con l' e destinato a lasciare Bergamo in questa sessione di mercato.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', la pista che porta all'ex Catania è pronta ad infiammarsi qualora Federico Bernardeschi venga ceduto, magari in all' che ha espresso un discreto interesse.

Gomez non gioca ormai dal 16 dicembre, giorno proprio della sfida tra Juventus e Atalanta terminata sul risultato di 1-1. I dissidi avuti con Gasperini si sono rivelati più gravi del previsto, da qui la decisione della società orobica di voltare pagina e dire addio al proprio capitano.

Altre squadre

I campioni d' dovranno guardarsi le spalle dall' , altra papabile in lizza per assicurarsi le sue prestazioni: in tal caso, però, da Viale della Liberazione spingono affinché l'Atalanta riveda al ribasso la sua richiesta (tra gli 8 e i 12 milioni), ipotesi complicata in virtù di un'ipotetica cessione che andrebbe a rafforzare una diretta concorrente per la zona .