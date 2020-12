La Juve ha già l'erede di CR7, Di Livio: "Chiesa preso per il dopo-Ronaldo"

L’ex centrocampista della Juventus, Angelo Di Livio, spiega: “Su chiesa non ho dubbi, è uno degli esterni più forti d’Europa”.

Quello che ha portato Federico Chiesa in bianconero, è stato uno dei colpi di mercato più importanti messi a segno dalla nell’ultima sessione di calciomercato. Il club bianconero infatti, prelevandolo dalla , si è assicurata uno degli esterni più forti del panorama calcistico italiano.

Angelo Di Livio, che proprio come Chiesa in carriera ha vestito sia la maglia bianconera che quella viola, parlando a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha esaltato il nuovo gioiello della .

“Non è ancora nella sua forma migliore, ma sulle qualità e sulle caratteristiche di Federico non ho proprio dubbi. Sono anni che gioca in A, ma resta un 23enne, il passaggio alla Juve può essere traumatico per concorrenza e per pressione, in ogni singola gara. Ma parliamo di un giocatore che per me è uno degli esterni più forti d’Europa”.

Qualora dovesse partire dal 1’ nel Derby contro il , Chiesa si ritroverebbe ad affrontare sulla sua fascia di competenza un altro talento importante del campionato italiano: Singo.

“Senza pubblico, in casa, il derby non è poi una gara così diversa. In quanto a Singo mi ha molto impressionato. Ha un bel piede, arriva sul fondo e crossa bene, ma Chiesa per lui sarà un cliente scomodo. Anche per caratteristiche fisiche lo juventino lo potrebbe mettere in difficoltà: è molto più veloce, rapido nello stretto, lui è molto più potente”.

La Juventus, con il chiaro intento di ringiovanire la sua rosa, ha investito oltre 100 milioni per Chiesa e Kulusevski.