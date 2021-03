Juve, Douglas Costa rientrerà alla base: con la valigia in mano

Il Bayern Monaco non avvierà una trattativa per acquistare il cartellino del brasiliano, che comunque non resterà in bianconero.

Il Douglas Costa bis al Bayern Monaco, finora, non ha fornito grandi soddisfazioni: né al club bavarese né al brasiliano. L'andamento stagionale, privo di sussulti, parla di 22 presenze, 1 goal e 3 assist. Insomma, un'alternativa di lusso ma mai concretamente centrale nei progetti del tecnico Hans-Dieter Flick.

Ecco perché, in maniera quasi scontata, il Bayern ha deciso di non approfondire l'argomento. In definitiva: il prestito secco in essere rimarrà tale e non ci saranno sviluppi, in quanto i tedeschi non punteranno sullo juventino e, di conseguenza, non avvieranno negoziazioni con la Vecchia Signora.

Che, a questo punto, dovrà studiare una nuova strategia; dal momento che - nei piani degli uomini della Continassa - il rientro del 30enne verdeoro sarà esclusivamente di passaggio.

Legato alla Juventus fino al 30 giugno 2022, Douglas Costa percepisce uno stipendio netto annuo da circa 6 milioni. Ingaggio corposo, indubbiamente, soprattutto se contestualizzato ai tempi del Covid.

Ragion per cui, spostando la concentrazione in là, appare estremamente complicato solamente ipotizzare un possibile rientro in patria. Negli ultimi giorni, ad esempio, si è parlato dell'interessamento del Gremio: pista che, al momento, non trova conferme.

IL COMMENTO DI DENNIS MELZER, CORRISPONDENTE DEL BAYERN MONACO PER GOAL E SPOX

Douglas Costa è arrivato al Bayern sul finale dell'ultima finestra estiva di mercato. Ed è arrivato come soluzione provvisoria. Ha giocato raramente e, semplicemente, giocatori come Coman, Gnabry e Sane sono più forti di lui. Quando Douglas Costa ha giocato, inoltre, non ha convinto. Da metà febbraio è fuori per infortunio al metatarso al piede destro. Il tecnico del Bayern, Flick, ha fotografato così la situazione del brasiliano nelle scorse settimane: