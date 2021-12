Il Barcellona scopre Jutglà: prima da titolare, subito in goal

Retrocesso in Europa League, lontano dalle zone alte della classifica, senza più Messi, con diversi problemi economici, fisici e tecnici, il Barcellona fa che che può per rinascere nel corso dell'annata 2021/2022. Xavi ha chiesto rinforzi dal calciomercato invernale, ma per ora conta su membri della rosa e giocatori provenienti dalle giovanili. Così come quelli militanti nella seconda squadra prima dell'arrivo del nuovo tecnico.

Tra questi c'è Ferran Jutglà, ala classe 1999, titolare del Barcellona B nella terza serie spagnola. Il 22enne è stato convocato da Xavi per la prima volta nel match contro l'Osasuna, subentrando nel finale per l'ultimo minuto di gioco, per poi essere schierato titolare contro l'Elche.

Un match da vincere a tutti i costi per risalire la china, che ha sorriso al Barcellona nel primo tempo: prima del goal da applausi di Gavi, la rete di Jutglà, riuscito a mettere a segno il primo centro ufficiale con la prima squadra al primo match da titolare.

Al 16' Dembelè ha battuto un cross dalla sinistra per il colpo di testa di Jutglà, che ha superato il portiere dell'Elche, Badia. Fiducia massima del Barcellona dopo il goal, con immediato raddoppio, al 19' con Gavi. Per la giovane stellina blaugrana un goal in stile Messi, dopo aver superato centralmente due avversari per poi battere l'estremo difensore avversario con un preciso fendente.

Diversamente dal Barcellona B, Jutglà è stato inserito da Xavi al centro dell'attacco. Un falso nove, come ai tempi in cui l'attuale mister blaugrana giocava sotto Guardiola prima e i tecnici catalani successivi poi. Una soluzione importante in più, visto il ritiro di Aguero e i diversi problemi fisici dei giocatori offensivi.

Per Jutglà il ruolo di prima punta non è un'assoluta novità, ma si tratta solamente della sua terza partita al centro dell'attacco: i precedenti risalgono ai tempi dell'Espanyol B, con due vittorie e un assist. Un giocatore duttile, su cui Xavi punterà il più possibile a discapito della seconda squadra, ma con ottimi benefici per la prima.