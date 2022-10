Juric cambia idea: "Il goal di Messias? Non mi sembra fallo"

L'allenatore del Torino, espulso per proteste dopo il goal del Milan, cambia idea riguardando le immagini: "Ora non mi sembra fallo".

Finale di partita infuocato a Torino dove i granata hanno a lungo protestato con l'arbitro Abisso per il goal convalidato a Messias, viziato a loro dire da un fallo del brasiliano sul difensore Buongiorno.

Il direttore di gara però non ha avuto dubbi e anche il VAR non è intervenuto, ritenendo evidentemente l'episodio non classificabile come chiaro ed evidente errore dell'arbitro di campo.

Nell'occasione Messias spinge leggermente Buongiorno che anticipa Milinkovic-Savic in uscita e cade a terra, lasciando strada al giocatore del Milan che poi conclude l'azione con una bella conclusione.

L'episodio, come detto, ha fatto molto arrabbiare il Torino ed in particolare Ivan Juric che è stato espulso dall'arbitro Abisso per proteste.

Ai microfoni di 'DAZN' però, una volta riviste le immagini, Juric ha mostrato più di qualche dubbio ammettendo che la decisione dell'arbitro potrebbe essere corretta.

"Forse ho sbagliato io. Dal campo mi sembrava fallo, ma qui non mi sembra".

In ogni caso l'episodio non ha alla fine influito sul risultato finale, dato che il Torino è riuscito a difendere il 2-1 portando a casa tre punti preziosissimi.