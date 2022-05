Juric perde Bremer: "Problema alla caviglia, la sua stagione è finita"

Appuntamento alla prossima stagione con Gleison Bremer, la cui annata è ufficialmente terminata con 180' di anticipo: a due turni dalla fine del campionato, il difensore brasiliano alza definitivamente bandiera bianca.

Colpa di un infortunio alla caviglia che lo ha condizionato nel recente periodo e che richiederà cure specifiche per farsi ritrovare pronto ai nastri di partenza del prossimo anno: a dare l'annuncio è il tecnico del Torino, Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Verona.

"Bremer non sarà disponibile, non ci sarà in queste due partite. Ha un problema alla caviglia che nelle ultime tre-quattro settimane lo ha fatto lavorare col dolore, quindi è giusto che si curi e si metta a posto".

Assenza pesante per l'allenatore croato che si aggiunge a quella di Singo, anch'egli destinato a ritornare in campo soltanto tra qualche mese: nel caso di Bremer, però, la maglia in questione potrebbe essere diversa.