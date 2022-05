Titolare anche sabato pomeriggio contro il Napoli, nella gara persa in casa dal Torino per 1-0, Wilfried Singo deve ufficialmente salutare la stagione in corso. Come riportato dal sito ufficiale granata, l'esterno ivoriano è stato operato in Germania per risolvere un guaio fisico di lunga data.

"Wilfried Singo - si legge - è stato sottoposto questa mattina a Monaco di Baviera ad intervento di addominoplastica per una sindrome retto-adduttoria dolorosa insorta alcuni mesi fa.

L’operazione è stata eseguita dalla Professoressa Ulrike Muschaweck alla presenza del dottor Daniele Mozzone, responsabile sanitario del club.

L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore inizierà nei prossimi giorni la riabilitazione".

Non sono precisati i tempi di recupero per il ritorno in campo di Singo. Che però, come detto, vede concludersi qui la propria stagione. L'esterno di Juric tornerà soltanto per il ritiro precampionato che precederà la prossima stagione del Torino.

Singo avrebbe comunque saltato la prossima partita di campionato, in programma sabato prossimo in casa del Verona: l'ivoriano è stato infatti ammonito e, in quanto diffidato, sarà automaticamente squalificato dal Giudice Sportivo. Oltre all'Hellas, dunque, salterà anche la sfida del weekend successivo contro la Roma.