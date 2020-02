Juninho conferma l'interesse per Matuidi: "Al Lione manca un leader come lui"

Il direttore sportivo del Lione ha parla a 'Canal+ Sport' dopo la vittoria sul Metz: "Un giocatore come Matuidi da noi potrebbe fare il capitano".

Già nella giornata di venerdì vi abbiamo raccontato dell'interesse del Lione per Blaise Matuidi, per stessa ammissione del presidente Aulas. Ma dopo la vittoria di ieri sera contro il Metz, arrivano ulteriori conferme.

Juninho Pernambucano, attuale direttore sportivo del , ha parlato in questi termini di Matuidi a 'Canal+ Sport'. Parole che lasciano poco spazio al dubbio.

"È uno di quei giocatori che non ha l'importanza che merita. È un giocatore completo nel mezzo, un professionista ed un campione. Ci manca l'esperienza e un leader nel nostro spogliatoio. Se un giorno riusciremo a firmare un giocatore come lui, potrà indossare la fascia al braccio! Abbiamo una squadra giovane. Al presidente piace molto Matuidi. Io l'ho sfidato spesso in campo ed è stato sempre un grande avversario. Avere un giocatore di questo livello nel nostro gruppo è quello che ci manca".

Insomma, Blaise Matuidi è il grande sogno del Lione. Il francese ha un contratto in scadenza a giugno con la e quindi, se la trattativa dovesse andare in porto, il Lione strapperebbe a parametro zero il centrocampista francese alla Juventus.