Juanito Gomez pronto a ripartire dalla Virtus Verona: "E' fatta"

L'attaccante argentino torna a Verona, ma alla Virtus in Serie C. Il presidente-allenatore Fresco: "Ci siamo, è fatta".

E' stato uno degli artefici della rinascita del Verona, risalito dagli inferi della Serie C fino all'eccellenza del contesto della massima serie: i tifosi gialloblù ancora oggi si ricordano di Juan Ignacio Gomez Taleb, per tutti Juanito, protagonista per sette stagioni con la maglia scaligera.

A cinque anni dall'addio, per l'argentino (oggi 37enne) è tempo di tornare nella città veneta, a lui tanto cara: non all'Hellas ma alla Virtus, storicamente considerata la terza squadra di Verona dopo gli scaligeri e il Chievo.

A dare 'l'annuncio' dell'imminente firma è stato il presidente ed allenatore Luigi Fresco, intervenuto ai microfoni de 'L'Arena' con poche - ma più che significative - parole.

"Ci siamo, è fatta".

Un rinforzo d'esperienza per la Virtus Verona, che negli anni all'Hellas ha saputo mettere a referto qualcosa come 42 goal, due dei quali alla Juventus ed entrambi decisivi per evitare la sconfitta della sua vecchia squadra nei minuti di recupero.

Dopo l'addio al Verona, Gomez ha giocato con Cremonese, Sicula Leonzio e Gubbio, per poi approdare al Legnago con cui ha disputato la scorsa stagione. Adesso è il momento di respirare nuovamente l'aria di 'casa', che tanto bene gli ha fatto in passato.